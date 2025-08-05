«Это блеф»: энергетик о противоречивых угрозах Трампа снизить цену на нефть Энергетик Юшков: отказ Индии и Китая от нефти из РФ повысит цены на углеводороды

Отказ Индии и Китая от покупки российской нефти повысит цену на углеводороды, что противоречит обещаниям президента США Дональда Трампа снизить стоимость черного золота из России на $10, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, при потере покупателей РФ придется сократить добычу, что приведет к дефициту на мировом рынке.

Когда Трамп говорит о снижении цен на $10, он одновременно утверждает, что заставит Индию и Китай отказаться от российской нефти. Но отказ этих стран от российской нефти как раз приведет к тому, что цена не снизится, а очень сильно возрастет. Если Индия и Китай не будут покупать нашу нефть, нам ее некуда будет девать. Нам придется сокращать добычу, и таким образом на мировом рынке возникнет огромный дефицит, цены могут вырасти до $150–200 за баррель. Все понимают, что это блеф, раз Трамп говорит о двух противоположных вещах одновременно, — сказал Юшков.

Как подчеркнул эксперт, снижение цены на нефть отрицательно скажется на заработке России, что усложнит обеспечение оборонных расходов. При этом, по словам Юшкова, РФ не откажется от этой статьи расходов. Зато, отметил энергетик, снижение цен на нефть ударит по Вашингтону.

США пострадают в плане производства. Там очень много проектов с высокой себестоимостью, и, когда цены снижаются, эти проекты останавливаются. Тем самым Соединенные Штаты суммарно сокращают объем добычи, хотя Трамп обещал наращивать этот показатель. Это еще раз показывает некую противоречивость в логике Трампа, — добавил Юшков.

Ранее сообщалось, что советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал прибудет в Москву с визитом высокого уровня для укрепления оборонного и энергетического сотрудничества. Переговоры пройдут на фоне угроз Трампа ввести пошлины за сотрудничество Нью-Дели с Москвой.