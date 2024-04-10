«Есть обеспокоенность»: Пентагон отреагировал на удары ВСУ по России Пентагон: удары ВСУ по гражданским целям в РФ вызывают обеспокоенность

Фото: МО Украины

Обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) гражданских целей на территории России вызывают обеспокоенность у Белого дома, заявила на слушаниях в палате представителей помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Уолландер. В то же время она назвала такие решения киевских властей «суверенными».

У нас есть обеспокоенность по поводу ударов по гражданским целям. <...> Это суверенные решения Украины, но мы выражаем обеспокоенность, — отметила замминистра.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Киев имеет право наносить удары по территории России. По его словам, подобные атаки Вооруженных сил Украины являются самообороной. Столтенберг назвал такие обстрелы со стороны украинских военных «законными».

2 апреля беспилотники ВСУ атаковали особую экономическую зону «Алабуга», расположенную в татарстанской Елабуге. Предварительно, девять человек пострадали, в их числе двое 17-летних подростков. Также был нанесен удар по нефтекомплексу в Нижнекамске. Серьезных разрушений не было зафиксировано, на предприятиях технологический процесс не нарушился.

До этого Telegram-канал «Рыбарь» писал, что расчеты противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов украинских войск на российские аэродромы. Это позволило избежать серьезных последствий, уточнили журналисты.