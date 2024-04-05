В России оценили массированный удар украинских БПЛА по аэродромам «Рыбарь»: атаки на российские аэродромы говорят о повышении возможностей ВСУ

Фото: МО РФ

Расчеты противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов украинских войск на российские аэродромы, что позволило избежать серьезных последствий, сообщил Telegram-канал «Рыбарь». Утверждения об уничтожении шести самолетов ВС РФ являются плодом фантазии киевских пропагандистов. Однако налеты ВСУ показали, что противник увеличил возможности по поражению объектов на удалении от линии боевого соприкосновения, отметил канал.

Благодаря действиям расчетов ПВО удалось избежать серьезных последствий налетов — сообщения украинских ресурсов о якобы уничтожении шести самолетов являются плодом фантазии пропагандистов противника. Но на примере последних атак видно, насколько повысились возможности противника по поражению объектов на удалении от ЛБС, — говорится в публикации.

Канал добавил, что на фоне ударов ВСУ вновь стал актуальным вопрос о мерах противодействия и защиты авиации на российских аэродромах. Он обратил внимание, что стрелковые отряды неоднократно доказывали собственную эффективность.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что украинские беспилотники могли налететь на Ростовскую область из районов ДНР, которые не находятся под контролем России. Он не исключил, что 40 дронов взлетели из района Часова Яра, Краматорска или Славянска.