Стало известно, откуда на Ростовскую область налетели 40 украинских БПЛА Военэксперт Матвийчук: 40 БПЛА могли прилететь в Ростовскую область из Славянска

Фото: МО Украины

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВСУ запустили свыше 40 БПЛА из районов ДНР, которые не находятся под контролем ВС РФ. Он не исключил, что десятки украинских дронов взлетели из района Часова Яра, Краматорска или Славянска. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Предположу, что это могли быть диверсанты, запустившие БПЛА с территории России. Или военные ВСУ, устроившие атаку с территории Украины, которая не контролируется ВС России. Самый оптимальный вариант — районы ДНР, которые пока что не контролируются ВС РФ — в районе Часова Яра. Может быть, БПЛА запустили из Краматорска или Славянска — лесная поляна, заброшенная деревня, хутор, в том числе в «серой зоне», — считает Матвийчук.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 5 апреля российские системы ПВО сбили 53 беспилотника, запущенных украинскими военными по объектам в пяти областях России. 40 дронов было перехвачено или сбито в Ростовской области. Также попытке атаки подверглись Саратовская (один БПЛА), Курская (один БПЛА), Белгородская (один БПЛА) области и Краснодарский край (шесть БПЛА).

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил об атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район с воздуха. По его словам, из-за действий противника начался пожар в одном из домов, горожанка получила ожог руки второй степени. Ей оказали помощь врачи.