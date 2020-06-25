Эспер обсудит с НАТО вывод войск США из Германии

https://static.news.ru/photo/bf7a9bc0-b702-11ea-bbe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/Global Look Press

Глава Пентагона Марк Эспер 26 июня обсудит с НАТО детали вывода части американских войск из Германии.

Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео, выступая 25 июня в Германском фонде Маршалла в Брюсселе и комментируя вопрос о предстоящем выводе американских войск из ФРГ. По его словам, Эспер изложит планы Пентагона на этот счёт.

Секретарь Эспер сегодня находится в Лондоне, а завтра будет в Брюсселе, чтобы изложить наши планы и то, как мы собираемся реализовывать их на практике, — заявил он.

В свою очередь в пресс-службе НАТО отметили, что на 26 июня запланирована встреча главы Пентагона с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал своё решение о сокращении численности американских войск на территории Германии. По его словам, основная причина — долги Берлина по платежам в НАТО. Политик отметил, что содержание войск обходится очень дорого. При этом ФРГ должна отдавать 2% своего ВВП Североатлантическому альянсу, а выплачивает только 1%.

5 июня президент США распорядился сократить число американских военных, которые находятся в Германии. К сентябрю 2020 года из европейской страны будут выведены почти 9,5 тысячи солдат и офицеров.

В Минобороны США стали затягивать процесс сокращения военного присутствия в Германии. По данным The Washington Post, Пентагон практически не замечает пожеланий главы государства. Точно так же в военном ведомстве реагируют на планы Трампа по выводу войск из Афганистана. Белый дом намерен вывести оставшихся там военных, чтобы выполнить предвыборное обещание президента, но достижению данной цели препятствуют в Пентагоне.

Ранее Трамп заявил, что немецкие власти стали неплательщиками в НАТО. Якобы Берлин только и думает о том, как можно меньше вносить денег за членство в Альянсе. Немецкие дипломаты не оставили такое заявление Трампа без ответа и обвинили его в преследовании собственных интересов при размещении войск в Европе.