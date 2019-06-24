Канатоходцы из США — рекордсмен Гиннеса Ник Валленда и его сестра Лияна — совершили переход по тросу между двумя небоскрёбами в Нью-Йорке.
По данным телекомпании
Трюк выполнялся со страховкой — на этом настояла администрация города. Для девушки это был первый подобный опыт после многочисленных травм, полученных в 2017 году. Тогда Лияна участвовала в построении пирамиды из пяти человек на натянутом тросе, но сорвалась, и получила серьёзные повреждения.
Ранее News.ru писал о том, что рядом со швейцарским курортом Энгельберг в кантоне Обвальден произошла авария на канатной дороге, в результате которой погиб один человек.