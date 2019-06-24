https://static.news.ru/photo/32e78dac-966b-11e9-84ed-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/HighwireLIVE

Канатоходцы из США — рекордсмен Гиннеса Ник Валленда и его сестра Лияна — совершили переход по тросу между двумя небоскрёбами в Нью-Йорке.

По данным телекомпании NBC , за происходящим наблюдали несколько тысяч человек. Канат длиной 396 метров был натянут на высоте 25-го этажа. Они ступили на него с разных концов, и, двигаясь навстречу друг другу, встретились в середине. После этого Лияна присела, и Ник перешагнул через неё. Затем они снова разошлись в разные стороны.

Трюк выполнялся со страховкой — на этом настояла администрация города. Для девушки это был первый подобный опыт после многочисленных травм, полученных в 2017 году. Тогда Лияна участвовала в построении пирамиды из пяти человек на натянутом тросе, но сорвалась, и получила серьёзные повреждения.

Ранее News.ru писал о том, что рядом со швейцарским курортом Энгельберг в кантоне Обвальден произошла авария на канатной дороге, в результате которой погиб один человек.