Экс-глава предвыборного штаба Трампа пытался покончить с собой

https://static.news.ru/photo/86e302e0-018d-11eb-b346-fa163e074e61_660.jpg Бред Парскейл Фото: Paul Hennessy/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Бывший глава предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Бред Парскейл был отправлен в больницу во Флориде после попытки покончить с собой.

Полиция города Форт-Лодердейл выехала по вызову в связи с сообщениями «о вооружённом мужчине, пытавшимся покончить жизнь самоубийством», сообщает CNN.

Позже представители полиции подтвердили, что мужчиной оказался Бред Парскейл, а вызвала их его жена.

Когда офицеры полиции прибыли на место происшествия, они пообщались с женой вооружённого мужчины, она заверяла, что её муж был вооружён, имел доступ к оружию в доме и угрожал причинить себе вред, — сообщил полицейский журналистам CNN.

Полицейские оказали Парскейлу базовую психологическую помощь на месте и отправили его в медицинский центр Броварда. Экс-глава штаба Трампа не успел причинить себе вред.

Парскейл был снят с должности руководителя предвыборной кампании Трампа летом 2020 года после одной из встреч президента с избирателями в Оклахоме. Он работал с Трампом на выборах 2016 года и возглавил новую кампанию в рамках предвыборной гонки в феврале 2020.

Президентские выборы в США намечены на 3 ноября. Ранее NEWS.ru писал, что Парскейла на его должности сменит 42-летний Билл Стипен.