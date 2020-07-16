Политолог объяснил, почему Трамп сменил главу предвыборного штаба

https://static.news.ru/photo/9431126e-c760-11ea-b059-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп за три с половиной месяца до выборов сменил руководителя предвыборного штаба. Им стал 42-летний Билл Стипен. Такая рокировка произошла потому, что предвыборная кампания американского лидера пошла «не так, как он хотел», считает старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.

Он отметил, что в информационной войне дополнительные очки получают демократы. Прежний руководитель штаба республиканцев Брэд Парскейл, судя по всему, не смог справиться с натиском оппонентов, предположил политолог. По крайней мере, так может считать сам глава Белого дома, пытаясь разобраться, почему вся кампания трещит по швам.

Движение Black Lives Matter, другие попытки обвинить Трампа — например, в том, что он не обратил внимания на якобы связь России с талибами — все эти «пули», направленные против американского президента, надо как-то отражать. <...> Думаю, нужна какая-то новая концепция для информационной борьбы, — сказал Кошкин в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что американскому лидеру нужен человек, который сможет из этого хаоса выжать пользу для Трампа — «чтобы сохранить электорат, который его поддерживает и, возможно, привлечь независимых избирателей».

Стипен присоединился к команде Трампа в 2016 году и прошёл с ним первые выборы. После победы был назначен директором Белого дома по политическим вопросам. В декабре 2018 года он стал старшим политическим советником предвыборного штаба Трампа.

Парскейл, отвечающий также за стратегию в цифровой сфере, продолжит эту работу в ранге старшего советника штаба.

Президентские выборы в США намечены на 3 ноября. Ранее NEWS.ru писал, что до этой даты Трамп хочет провести встречу с со своим российским коллегой Владимиром Путиным.