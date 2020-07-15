Трамп захотел встретиться с Путиным до выборов президента США

https://static.news.ru/photo/8860a402-c6a4-11ea-a016-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Tasos Katopodis / Pool via CNP/imago-images.de/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп хочет провести встречу с со своим российским коллегой Владимиром Путиным до американских президентских выборов, которые запланированы на 3 ноября 2020 года.

Речь идёт о переговорах на саммите лидеров так называемой «ядерной пятёрки» по инициативе Владимира Путина. Отмечается, что советники предупреждают Дональда Трампа о бесполезности встречи для Штатов. В это же время Москва может получить от упомянутого события дополнительные козыри для укрепления своего влияния в мире, передаёт The Times.

Ранее экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон рассказал в своей книге «Комната, где всё произошло: мемуары из Белого дома», что президент США звонил Путину 3 мая 2019 года из-за сильного желания поговорить после большого перерыва. Таким образом американский лидер снял мораторий на общение с российским коллегой, который должен был действовать до освобождения украинских кораблей и экипажей, задержанных в Керченском проливе.

Как писал NEWS.ru, в своих мемуарах экс-советник Белого дома Джон Болтон написал, что отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину для него так и осталось загадкой. Руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень связывает это с ментальностью Трампа, который «пришёл в политику из большого бизнеса» и не привык оценивать коллег с учётом их особенностей.

Политолог назвал американского президента менее конструктивным политиком по сравнению с Путиным, который «всегда очень конкретно рассматривает решение международных проблем в контексте общения с тем или иным оппонентом». По словам Беня, российский лидер на переговорах оценивает также личность и индивидуальные особенности руководителя той или иной страны.