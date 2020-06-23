Политолог разгадал «загадочное» отношение Трампа к Путину

https://static.news.ru/photo/40f45096-b542-11ea-9a67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

В своих мемуарах экс-советник Белого дома Джон Болтон написал, что отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину для него так и осталось загадкой. Руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень связывает это с ментальностью Трампа, который «пришёл в политику из большого бизнеса» и не привык оценивать коллег с учётом их особенностей.

В отличие от российского лидера, у Трампа нет даже навыка осмысления, как вести себя на переговорах на высшем уровне, как подавать свои идеи собеседнику. Трамп не имеет навыков вглядываться в мировых лидеров, у него заложена программа навязывать то, что нужно США, и ждать исполнения этих требований, — заявил в эфире радио Sputnik Евгений Бень.

Политолог назвал американского президента менее конструктивным политиком по сравнению с Путиным, который «всегда очень конкретно рассматривает решение международных проблем в контексте общения с тем или иным оппонентом». По словам Беня, российский лидер на переговорах оценивает также личность и индивидуальные особенности руководителя той или иной страны.

Как писал NEWS.ru, суд в Америке разрешил публикацию книги «Комната, где всё произошло: мемуары из Белого дома» бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на возражения со стороны Белого дома. В мемуарах политика описывается ряд моментов, связанных с работой национального лидера Штатов. В частности, Болтон в книге написал, что Трамп во время их совместной государственной деятельности не знал, является ли Финляндия частью России и имеет ли Великобритания ядерное оружие.

Президент США призывал отказать своему экс-советнику в публикации мемуаров. По словам Трампа, в «Комнате, где всё произошло...» раскрываются засекреченные данные. Немногим позже специалисты Белого дома подтвердили слова главы государства.

Болтон был уволен в сентябре 2019 года. Трамп объяснил это решение тем, что его бывший советник по национальной безопасности якобы совершал серьёзные ошибки и не мог добиться взаимопонимания с некоторыми важными фигурами в администрации.