Экипаж американской подлодки заели клопы

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Экипаж атомной подводной лодки USS Connecticut целый год страдал от нашествия клопов. Моряки долго не могли добиться от командования проведения мероприятий по дезинсекции из-за отсутствия доказательств наличия насекомых на борту.

Проблема появилась в марте 2020 года, когда субмарина находилась на учения в Северном Ледовитом океане. Подводники в течение нескольких месяцев пытались справиться с ней самостоятельно, но безуспешно.

Клопы буквально поедали людей заживо прямо на койках, — цитирует портал Navy Times одного из старшин.

По его словам, многим матросам приходилось спать на стульях или на полу, чтобы спастись от клопов. В результате тотальные недосып и усталость экипажа стали угрожать боеспособности подлодки.

В настоящее время в отсеках субмарины проведена обработка специальными веществами от насекомых. Однако экипаж опасается, что клопы могут вернуться.

Ранее NEWS.ru писал, что власти техасского города Лейк-Джексон запретили местным жителям пить водопроводную воду. В ней был обнаружен паразит, поражающий нервную систему человека. Речь идёт о неглерии Фоулера, которая вызывает первичный амёбный менингоэнцефалит, что во многих случаях заканчивается летальным исходом.