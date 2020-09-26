В США в водопроводной воде нашли пожирающую мозг амёбу

https://static.news.ru/photo/12d56bb0-00a0-11eb-bb5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library/Public Domain/commons.wikimedia.org

Власти техасского города Лейк-Джексон запретили местным жителям пить водопроводную воду после того, как в ней был обнаружен паразит, поражающий нервную систему человека.

Паразитический организм неглерия Фоулера вызывает первичный амёбный менингоэнцефалит, который часто заканчивается летальным исходом.

Лейк-Джексон проинформировали о наличии неглерии Фоулера, пожирающей мозг амёбы, в сети водопровода, — говорится в сообщении на сайте администрации города.

Департамент здравоохранения округа Бразориа сообщил властям города, что из-за паразита в больницу попал шестилетний мальчик. Три из 11 взятых врачами проб показали, что амёба находится в системе водоснабжения.

Изначально горожан призвали не пить воду из-под крана, не поить ей домашних животных и не использовать её для мытья, однако позднее разрешили пользоваться водой после кипячения. При этом людей предупредили, что вода не должна попадать в нос.

Люди не могут заразиться неглерией Фоулера, когда пьют воду. Амёба неглерия Фоулера не вызывает инфекции, если находится в воде, которую человек пьёт, так как амёбу убивает желудочный сок. Однако она может вызвать заражение, если попадёт в организм человека через нос, — сообщили власти.

В США с 2009 по 2018 год были зафиксированы 34 случая заражения первичным амёбным менингоэнцефалитом. В большинстве случаев люди заразились, плавая в воде, однако три человека были инфицированы неглерией Фоулера, проведя промывание носа заражённой водой.

Ранее в США мужчина умер из-за инфекции, которую спровоцировала амёба-паразит, обитающая в почве. Оказалось, что пострадавший был садовником и незадолго до смерти пересаживал цветы. Подобный инцидент считается уникальным, так как эти амёбы крайне редко проникают в другие организмы. Известно, что мужчина в какой-то момент почувствовал слабость в теле и обратился в клинику. Медики в ходе обследования выяснили, что его мозг буквально превратился в жижу. Некоторое время спустя садовник скончался от последствий заражения. Отмечается, что у мужчины также было онкологическое заболевание. Однако оно пребывало в стадии ремиссии уже в течение десяти лет, писал NEWS.ru.