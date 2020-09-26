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В США садовник пересадил цветы и умер из-за разжижения мозга

11:29, 26 сентября 2020
Фото: Pexels

В США мужчина умер из-за инфекции, которую спровоцировала амёба-паразит, обитающая в почве. Оказалось, что пострадавший был садовником и незадолго до смерти пересаживал цветы.

Подобный инцидент считается уникальным, так как эти амёбы крайне редко проникают в другие организмы, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные исследования учёных из университета Эмори в Атланте.

Известно, что мужчина в какой-то момент почувствовал слабость в теле и обратился в клинику. Медики в ходе обследования выяснили, что его мозг буквально превратился в жижу. Некоторое время спустя садовник скончался от последствий заражения.

Отмечается, что у мужчины также было онкологическое заболевание. Однако оно пребывало в стадии ремиссии уже в течение десяти лет.

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