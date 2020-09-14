Миколог рассказал, какие съедобные грибы не стоит собирать

Влажная и тёплая осеняя погода в России ускоряет рост грибов в лесах, но они быстрее «взрослеют» и могут стать вредны, рассказал миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.
Если грибы собирают для того, чтобы потом съесть, отдать предпочтение нужно молодым и крепким экземплярам,
Если мы собираем грибы, чтобы максимально «вытащить» их лекарственные свойства, то чем старше гриб, чем максимально широко раскрыта его шляпка, тем больше он накопил всего полезного. А в гастрономических целях — надо ориентироваться на полную противоположность. Чем гриб моложе, чем он меньше, крепче, чем края его шляпки плотнее прилегают к краям, тем он привлекательнее, — сказал эксперт.
Съедобные, но гнилые и трухлявые грибы могут оказать токсическое воздействие на организм человека. Такие грибы легко определить визуально.
Он должен быть старым, быть изъеден личинками насекомых, а также тронут плесневыми и невидимыми патогенами типа одноклеточных паразитических амёб. Ни одному грибнику просто не придет в голову положить его в корзину. Природная брезгливость не позволит взять гнилой червивый гриб, — добавил миколог.
Многие грибники кладут в корзину и червивые грибы, чтобы после избавиться от червяков привычным способом — вымочить грибы в солёной воде. Однако, основной проблемы такой метод не решает.
Потенциальную угрозу представляют не сами личинки в грибах, а их выделения. Они остаются в прогрызенных ходах внутри гриба. После там начинают селиться плесень, бактерии, одноклеточные патогенные организмы и так далее. Даже если удастся какими-то средствами выгнать самих личинок, то от выделений внутри грибов не избавиться, — предостерёг Вишневский.
Как писал NEWS.ru ранее, многие жители Санкт-Петербурга заметили, что в последнее время в городе стали появляться неизвестные им грибы, и это не благородные подберёзовики или лисички, а вызывающие опасения и своим видом напоминающие ядовитые поганки.
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