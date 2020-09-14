Миколог рассказал, какие съедобные грибы не стоит собирать

https://static.news.ru/photo/183dc19e-f6e9-11ea-99ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Влажная и тёплая осеняя погода в России ускоряет рост грибов в лесах, но они быстрее «взрослеют» и могут стать вредны, рассказал миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

Если грибы собирают для того, чтобы потом съесть, отдать предпочтение нужно молодым и крепким экземплярам, объяснил миколог радио Sputnik.

Если мы собираем грибы, чтобы максимально «вытащить» их лекарственные свойства, то чем старше гриб, чем максимально широко раскрыта его шляпка, тем больше он накопил всего полезного. А в гастрономических целях — надо ориентироваться на полную противоположность. Чем гриб моложе, чем он меньше, крепче, чем края его шляпки плотнее прилегают к краям, тем он привлекательнее, — сказал эксперт.

Съедобные, но гнилые и трухлявые грибы могут оказать токсическое воздействие на организм человека. Такие грибы легко определить визуально.

Он должен быть старым, быть изъеден личинками насекомых, а также тронут плесневыми и невидимыми патогенами типа одноклеточных паразитических амёб. Ни одному грибнику просто не придет в голову положить его в корзину. Природная брезгливость не позволит взять гнилой червивый гриб, — добавил миколог.

Многие грибники кладут в корзину и червивые грибы, чтобы после избавиться от червяков привычным способом — вымочить грибы в солёной воде. Однако, основной проблемы такой метод не решает.

Потенциальную угрозу представляют не сами личинки в грибах, а их выделения. Они остаются в прогрызенных ходах внутри гриба. После там начинают селиться плесень, бактерии, одноклеточные патогенные организмы и так далее. Даже если удастся какими-то средствами выгнать самих личинок, то от выделений внутри грибов не избавиться, — предостерёг Вишневский.

Как писал NEWS.ru ранее, многие жители Санкт-Петербурга заметили, что в последнее время в городе стали появляться неизвестные им грибы, и это не благородные подберёзовики или лисички, а вызывающие опасения и своим видом напоминающие ядовитые поганки.