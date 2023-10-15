Трансгендеры завоевали золото и серебро на женских соревнованиях в США New York Post: трансгендеры взяли золото и серебро по женскому велокроссу в США

Фото: twitter.com/EmmaBorosKidd

Два трансгендера завоевали золотую и серебряную медали в женских соревнованиях на Кубке Чикаго по велокроссу, пишет New York Post. Бывший тренер по легкой атлетике Линда Блейд раскритиковала организаторов этого турнира и назвала такие спортивные состязания «гонками бета-мужчин с участием женщин». По ее словам, организаторы, допуская трансгендеров до таких соревнований, превращают их в шутку.

По данным издания, 25-летняя Тесса Джонсон заняла первое место в женских категориях Single Speed и Cat Half, а 30-летняя Эвелин Уильямсон заняла второе место в соревнованиях Single Speed. На пьедестале по итогам соревнований присутствовала только одна биологическая женщина — Эллисон Змуда, которая завоевала бронзовую медаль в гонке Single Speed.

Ранее трансгендерная женщина победила на конкурсе «Мисс Португалия» впервые за всю историю государства. Корону вручили 28-летней Марине Мачете, которая родилась мужчиной. Теперь она представит свою страну на «Мисс Вселенная». Последние пять лет девушка работает стюардессой.

До этого в США разразился скандал из-за судебного иска участниц женского общества Университета Вайоминга. Студентки требовали аннулировать членство в клубе трансгендера Артемиса Лэнгфорда, которого они называли «сексуальным хищником».