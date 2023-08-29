Милонов признался, что ему жаль «нормальных» американских женщин Милонов заявил о нарушении транс-студенткой в Вайоминге прав «нормальных» женщин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил NEWS.ru, что отказ суда в США признать незаконным вступление в женское общество Университета Вайоминга трансгендерной женщины нарушает права студенток на неприкосновенность. Члены общества Kappa Kappa Gamma обвиняли транс-студентку в том, что она была «сексуальным хищником», который физически возбуждался рядом с ними.

Трансгендерная женщина — это мужчина, который считает себя женщиной. И в данном случае он нарушает права студенток на неприкосновенность. Мне искренне жаль нормальных американских женщин, которых очень много, но они сами виноваты. Нечего было выбирать Барака Обаму, [Джо] Байдена, которые ведут такую политику государства, — сказал Милонов.

Парламентарий указал, что к трансгендерам стоит относиться, «как к человеку, который не очень хорошо себя чувствует».

Человек в своем сознании рисует себе образ, отличающийся от своего физического, реального. Человек может считать себя животным, автомобилем, но мы же не начинаем относиться к нему, как к автомобилю, — пояснил он.

По мнению Милонова, данная проблема в США будет только усугубляться.

Это не жизнеспособная нация, и начало гомеостаза этноса. Раньше такие народы исчезали, города пустели, сейчас же такие города затянут другие этносы, с более правильными ценностями, — предрек народный избранник.

По данным New York Post, судья Алан Джонсон отклонил иск участниц женского общества Университета Вайоминга с требованием аннулировать членство трансгендера Артемиса Лэнгфорда, идентифицирующего себя как женщину. Джонсон аргументировал свое решение тем, что в уставе клуба Kappa Kappa Gamma не содержится определения, что такое «женщина».

В июле в Алтайском крае трансгендерная женщина-политик Юлия Алешина сняла свою кандидатуру с выборов губернатора региона. Как рассказала сама Алешина, ей не удалось пройти муниципальный фильтр и собрать нужное количество подписей из-за закона о полном запрете смены пола.