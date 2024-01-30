Дрю Бэрримор призналась, что ее обманули в приложении для знакомств Дрю Бэрримор рассказала о «милом» обмане в приложении для знакомств

Фото: IMAGO/Erik Nielsen/Global Look Press

Дрю Бэрримор

Звезда фильма «Ангелы Чарли» Дрю Бэрримор попыталась найти пару в приложении для знакомств. Актриса встретила мужчину, который представился игроком футбольной команды Los Angeles Rams, но вскоре выяснилось, что это не так, рассказала она у себя на страничке в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

После разрыва в конце 2022 года с арт-консультантом Уиллом Коупелменом, Бэрримор по совету друзей стала искать нового избранника в специализированных приложениях. Спустя некоторое время ей удалось познакомиться с, как тогда казалось, профессиональным спортсменом, но вскоре она поняла, что ее обманули.

Этот парень в приложении сказал мне, что он защитник в команде Los Angeles Rams.... Но он не был защитником. Он оказался музыкантом, который думал, что ведет себя мило, — пояснила она.

Актриса назвала обманщика «лживым игроком». Общение окончательно прекратилось после того, как уличенный во лжи мужчина обратился к ней уменьшительно-ласкательным «Дрюсик».

В Белоруссии в скором времени прекратит работу сервис онлайн-знакомств Tinder, уже ушедший из России. Доступ к приложению будет закрыт 15 февраля.