Названы сроки ухода Tinder из Белоруссии Сервис знакомств Tinder перестанет работать в Белоруссии с 15 февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Популярный сервис онлайн-знакомств Tinder заявил о прекращении работы в Белоруссии, говорится в сообщении на сайте приложения. Уточняется, что доступ к сервису с территории страны будет закрыт с 15 февраля.

Бренды Match Group, включая Tinder, предпринимают шаги по закрытию своих сервисов в Белоруссии. Доступ к Tinder в Белоруссии будет прекращен 15 февраля, — говорится на сайте Tinder.

Так, с 15 февраля пользователи Tinder, которые находятся в Белоруссии, не смогут зайти в свой аккаунт и пользоваться функциями приложения. Тем не менее до этого момент сохраняется возможность пользоваться такими опциями сервиса, как симпатии и переписка. Платная подписка также остается доступной на этот период.

В компании уточнили, что пользователи, которые оформили подписку на срок 6 или 12 месяцев, и она должна была действовать после 15 февраля, могут запросить возврат средств. Кроме того, компания посоветовала израсходовать другие приобретенные ранее услуги до указанной даты.

30 июня 2023 года приложение Tinder полностью прекратило работу на территории России. О том, что компания намеревается закрыть доступ к сервису для россиян, стало известно в мае из ежегодного отчета Match Group.