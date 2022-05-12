В США исключили возможность поставок ядерного оружия Украине Помощник госсекретаря США Донфрид: поставки Украине ядерного оружия исключены

Карен Донфрид / Фото Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Руководство США не допускает возможности отправки на Украину ядерного оружия, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Вопрос был поднят в ходе слушаний в сенате Конгресса США, посвящённых дополнительной помощи Украине, пишет РИА Новости.

США оказывают помощь Украине в сфере безопасности, поставляя вооружения. Однако что касается поставок ядерного оружия — об этом не может идти и речи, — сказала Донфрид.

Российский политолог Евгений Сатановский прокомментировал новость о выделении властями США $40 млрд на военную помощь Киеву. Решение об этом принял конгресс 11 мая. Эксперт назвал это «последним ужином приговорённого перед свиданием с электрическим стулом». По его мнению, после такого «аттракциона неслыханной щедрости» руководство США устроит на Украине ядерный взрыв средней мощности.

Глава Пентагона Ллойд Остин ранее оценил ядерный арсенал России. Он отметил, что тот представляет серьёзные сложности для США, об этом руководитель ведомства заявил во время выступления на слушаниях в палате представителей. Остин также назвал несколько стран, представляющих угрозу для безопасности США: по его оценке, наиболее серьёзную опасность для обороны Америки наряду с Россией представляют Китай, КНДР, Иран и террористические группировки.