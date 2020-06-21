Девять человек получили ранения в результате стрельбы в США

Девять человек были ранены в результате стрельбы в американском городе Сиракьюс (штат Нью-Йорк). Один из них находится в критическом состоянии.
Ранения остальных восьми человек не опасны для жизни. Возраст пострадавших составляет от 17 до 53 лет.
Инцидент произошёл в ночь на 21 июня. Полицейские прибыли на место в связи с жалобой на кражу транспортного средства. Там они увидели большое скопление людей, которые и рассказали о перестрелке. Однако сами сотрудники полиции выстрелов не слышали.
По факту происшествия начато расследование. Информации о возможных подозреваемых пока нет,
Ранее NEWS.ru писал о похожем инциденте в столице штата Техас — Остине. Там в результате стрельбы пострадали пять человек. Их состояние оценивается врачами как тяжёлое.
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