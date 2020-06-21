Девять человек получили ранения в результате стрельбы в США

https://static.news.ru/photo/f0215398-b3b7-11ea-86cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: kidcurry05/twitter.com

Девять человек были ранены в результате стрельбы в американском городе Сиракьюс (штат Нью-Йорк). Один из них находится в критическом состоянии.

Ранения остальных восьми человек не опасны для жизни. Возраст пострадавших составляет от 17 до 53 лет.

Инцидент произошёл в ночь на 21 июня. Полицейские прибыли на место в связи с жалобой на кражу транспортного средства. Там они увидели большое скопление людей, которые и рассказали о перестрелке. Однако сами сотрудники полиции выстрелов не слышали.

По факту происшествия начато расследование. Информации о возможных подозреваемых пока нет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на главу местной полиции Кентона Бакнера.

Ранее NEWS.ru писал о похожем инциденте в столице штата Техас — Остине. Там в результате стрельбы пострадали пять человек. Их состояние оценивается врачами как тяжёлое.