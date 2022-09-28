CNN: США представят в СБ ООН резолюцию с осуждением РФ из-за референдумов

Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд намерена представить резолюцию в Совете Безопасности ООН, в которой будет осуждено проведение референдумов в освобожденных Россией регионах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. В документ будет включен пункт о том, что ООН не поддерживает использование силы для изменения границ. Отмечается, что проект резолюции будет представлен вместе с Албанией.

В резолюцию, которую США выдвинут в СБ ООН вместе с Албанией, также будет включен пункт о том, что ООН не поддерживает использование силы для изменения границ, — рассказал собеседник телеканала.

Журналисты при этом признаются, что резолюция носит символический характер, так как Россия обладает правом вето.

Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей ранее абсолютным большинством проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. Отмечается, что в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

По информации центральных избирательных комиссий всех четырех регионов, нарушения в ходе голосования не были зафиксированы. Явка при этом на референдуме в ДНР составила 97,51%, в ЛНР — 92,6%, в Запорожской области — 85,4%, в Херсонской — 76,86%.