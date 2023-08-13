Число жертв пожаров на Гавайях достигло исторического максимума NBC: число жертв пожаров на Гавайях достигло исторического рекорда в 89 человек

Фото: Governor Josh Green/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число жертв лесных пожаров на Гавайях достигло рекордных 89 человек, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на губернатора штата. Таким образом, они стали самыми смертоносными в истории США.

Число погибших в результате пожаров, охвативших Мауи со вторника, увеличилось до 89 человек, — сказал губернатор штата Джош Грин.

Он также подчеркнул, что число жертв продолжит расти и власти хотят подготовить людей к этому.

По данным телеканала, продолжающиеся лесные пожары на Гавайях официально стали самыми смертоносными за всю современную историю страны. Предыдущий антирекорд жертв был зафиксирован в 2018 году в Калифорнии, где от огня погибли 85 человек.

Лесные пожары начались на островах Мауи и Большом из-за жаркой погоды и засухи, огонь разносится сильным ветром, распространению огня способствует также ураган «Дора». Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уже уничтожил целый ряд населенных пунктов, включая популярный среди туристов город Лахайна. Общественный транспорт прекратил свою работу. Власти эвакуировали из опасных мест сотни жителей.

Президент США Джо Байден распорядился подключить к борьбе с пожарами все структуры федерального подчинения на Гавайях, в том числе военных. Местным властям помогают бойцы нацгвардии и военные вертолеты.

Ранее министр климатического кризиса Греции Василис Кикилиас заявил, что за десять дней в стране зафиксировали 667 лесных пожаров, большая часть из которых возникла по вине человека. По словам чиновника, леса могли поджечь намеренно.