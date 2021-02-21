https://static.news.ru/photo/350598ac-707e-11ea-9b5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число жертв коронавируса в США превысило потери страны в трёх войнах. Данные Университета Джонса Хопкинса приводит газета The New York Times.

Согласно опубликованным данным, с начала пандемии в США от коронавируса умерли 498,8 тысячи человек.

При этом, по информации Министерства по делам ветеранов США, во время Первой мировой войны в ходе боёв погибли 53,4 тысячи американцев, во время Второй мировой — 291,5 тысячи, а в ходе войны во Вьетнаме были убиты 47,4 тысячи граждан США.

Ранее NEWS.ru писал, что базовые эпидемиологические нормы, такие как соблюдение социальной дистанции и ношение медицинских масок, вероятно, будут оставаться в силе для жителей США и в этом, и в следующем году. Так считает директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.