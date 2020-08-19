Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 5,5 млн

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Власти США сообщили о том, что число случаев заражения коронавирусом превысило 5,5 млн. От болезни в стране скончались около 172 тысяч человек.

На сегодняшний день в мире выявлено более 21,8 млн заражённых коронавирусом. От болезни скончались более 774 тысяч человек. Выздороветь удалось более 13,8 млн человек. Абсолютным лидером по числу зараженных остаются США. Второе место занимает Бразилия. На третьей строчке Индия. Четвёртое место — Россия. ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

Ранее директор программы организации по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан рассказал о том, как остановить коронавирус.

Как писал NEWS.ru, 11 августа 2020 года была зарегистрирована первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V». Первая партия препарата уже произведена. В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата. Минздрав РФ уже заявил, что медработников будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением этого этапа исследований. То же касается людей из групп риска.