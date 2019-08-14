https://static.news.ru/photo/56cccf9c-bec6-11e9-ace9-fa163e074e61_660.jpg Барак Обама Фото: Lora Olive/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Более 107 тысяч американцев высказались за переименование участка Пятой авеню в Нью-Йорке, где расположен небоскрёб Trump Tower, в авеню Барака Обамы.

Подписи собираются на сайте сторонников инициативы moveon.org . Автором идеи является Элизабет Роуин, которая не скрывает желания «насолить» Дональду Трампу, который часто выступает с критикой администрации Обамы.

Предложение обосновывается тем, что в 2019 году часть дороги в Лос-Анджелесе назвали именем Барака Обамы.

Мы требуем от мэра Нью-Йорка и городского совета сделать то же самое и переименовать участок Пятой авеню в честь бывшего президента, чьи многочисленные свершения включают спасение нашего народа от Великой депрессии, — говорится в петиции, на текст которой ссылается ТАСС .

Однако, по данным американских СМИ, идея с переименованием обречена на провал, потому что по правилам Нью-Йорка городским улицам и площадям присваивается имя только людей, умерших не менее, чем за два года до поступления заявки.

Досадить нынешнему американскому лидеру хотят не только внутри страны, но и за её пределами. Как ранее писал News.ru, премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи специально кашлянул рядом с президентом США Дональдом Трампом. Давно известно, что глава Штатов не выносит, когда при нём кашляют и, по слухам, страдает мизофобией — боязнью бактерий. Несмотря на то, что Трамп ничего не сказал канадскому политику, по его лицу было заметно, как он относится к происходящему.