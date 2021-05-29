Бывший советник Трампа заявил о возможности военного переворота в США

https://static.news.ru/photo/d6fd472a-c200-11eb-b0c8-96000091f725_660.jpg Майкл Флинн Фото: Alex Edelman/Global Look Press

В Соединённых Штатах Америки может произойти военный переворот. Об этом в разговоре с журналистами сообщил бывший советник экс-президента страны Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн. Его слова приводит издание HuffPost.

Флинн считает, что военный переворот в Штатах произойдёт по образцу Мьянмы. В африканской стране в ходе переворота власть перешла в руки главнокомандующего ВС генерала Хлайна. Президент страны Вин Мьин и государственный советник Аун Сан Су Чжи были задержаны.

Флинна спросили, почему, как он считает, то, что произошло в Мьянме, не может повториться в США,

Для такой уверенности нет причин. Переворот может произойти, — ответил бывший советник Трампа.

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