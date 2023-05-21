«Будет конец»: Хиллари Клинтон рассказала, что случится после победы Трампа FT: Хиллари Клинтон считает, что победа Трампа станет концом Украины и демократии в США

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Победа Дональда Трампа на следующих президентских выборах в США станет концом для Украины и для демократии в Штатах. Такое мнение выразила бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, которая в 2016 году проиграла Трампу в гонке за высший государственный пост. Слова политика приводит Financial Times.

Если Трамп победит в 2024 году — а я не верю, что это произойдет, — это будет конец демократии в США. Это будет конец Украины. И он выведет нас из НАТО, — сказала Клинтон.

По информации издания, говоря о перспективах второго срока действующего главы государства, 75-летняя Клинтон отметила, что возраст Джо Байдена — это «вопрос», который избиратель «имеет право рассмотреть» для принятия решения на выборах.

Ранее бывший глава государства Дональд Трамп заявил, что переизбрание Джо Байдена на второй президентский срок приведет к окончательному разрушению США. Трамп назвал президентство Байдена злополучным. По его словам, было практически невозможно представить, что тот вновь будет претендовать на пост главы государства.

Также сообщалось, что Федеральный судья в США наложил санкции на бывшего президента страны Дональда Трампа и его адвокатов почти на $1 млн за подачу «необоснованного» иска против своей соперницы на выборах 2016 года Хиллари Клинтон. В иске Трампа, в котором требовалось возместить ущерб в размере $70 млн, в качестве ответчиков, кроме Клинтон, представлены 30 других человек. Суд счел все претензии бывшего президента необоснованными.