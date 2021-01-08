Британский штамм коронавируса обнаружили в восьми штатах США

https://static.news.ru/photo/eaab1f12-5267-11eb-b21e-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Navy/Global Look Press

Британскую мутацию COVID-19 выявили уже в восьми штатах США: в Нью-Йорке, Калифорнии, Флориде, Колорадо, Техасе, Джорджии, Коннектикуте и Пенсильвании.

Речь идёт о 63 диагностированных случаях. Наиболее затронутым этим штаммом вируса считаются штаты Калифорния и Флорида, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Ранее американский инфекционист Энтони Фаучи предположил, что британский штамм COVID-19 распространился в США гораздо шире, чем это фиксируется.

По данным на 8 января, в США диагностированы свыше 22,4 млн случаев заражения коронавирусом, зафиксировано более 378 тысяч летальных исходов, вылечились более 13,2 млн человек. США занимают первое место в мире по количеству выявленных случаев COVID-19 и по смертности от этой инфекции.

Рабочая группа Белого дома составила отчёт по ситуации с COVID-19. Координатор группы Дебора Бирксон предположила, что ухудшение статистики по распространению коронавирусной инфекции в стране во время второй волны пандемии связано с появлением нового, «американского» штамма вируса.

Позже Центр по контролю и профилактике заболеваний США опроверг эту информацию. Представители регулятора заявили, что значительный рост случаев заражения в стране связан с появлением нового мутировавшего вида COVID-19, который на 50% заразнее «классической» версии заболевания.

Британский вариант коронавирусной инфекции был выявлен в середине декабря. Власти Англии связывают быстрое распространение инфекции на юго-востоке страны с его появлением. Новый штамм может быть заразнее на 70%, чем обычный коронавирус. Новый штамм COVID-19 уже был обнаружен в 22 странах мира, писал NEWS.ru.