В США опровергли сообщения о новом опасном штамме COVID-19

https://static.news.ru/photo/d9fe44e8-525b-11eb-83d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruce Cotler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Центр по контролю и профилактике заболеваний США опроверг информацию из отчёта рабочей группы Белого дома, где было выдвинуто предположение о возникновении в стране нового штамма коронавирусной инфекции.

Представители регулятора не согласились с оценками рабочей группы о том, что значительный рост случаев заражения в стране связан с появлением нового мутировавшего вида COVID-19, который на 50% заразнее «классической» версии заболевания, пишут «Известия».

Ранее NEWS.ru писал, что рабочая группа Белого дома составила отчёт по ситуации с COVID-19. Координатор группы Дебора Бирксон предположила, что ухудшение статистики по распространению коронавирусной инфекции в стране во время второй волны пандемии связано с появлением нового «американского» штамма вируса.

Британский вариант коронавирусной инфекции был выявлен в середине декабря. Власти Англии связывают быстрое распространение инфекции на юго-востоке страны с его появлением. Новый штамм может быть заразнее на 70%, чем обычный коронавирус. Новый штамм COVID-19 уже был обнаружен в 22 странах мира.

8 января во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали, что выявленный в Великобритании штамм коронавирусной инфекции распространяется быстрее, чем обычный вариант.