ВОЗ: британский штамм коронавируса распространяется быстрее обычного

https://static.news.ru/photo/f2ccd718-51da-11eb-bb4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Выявленный в Великобритании штамм коронавирусной инфекции распространяется быстрее, чем обычный вариант. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

Последние данные свидетельствуют, что обычный вариант распространяется не так быстро, как выявленный в Великобритании штамм. И здесь мы опираемся на репродуктивное число, которое увеличилось с 1,1 до 1,5, — цитирует специалиста ТАСС.

Она подчеркнула, что нет никакой разницы в том, как распространяется вирус, поэтому нет изменений относительно того, как следует противостоять этому варианту инфекции. Специалист ВОЗ заявила, что необходимо более усердно прерывать цепочки передачи, этот процесс осложняется тем, что также продолжает циркулировать обычный вариант коронавируса.

Нет никаких свидетельств того, что выявленный в Соединённом Королевстве вариант является более опасным, — заявила Ван Керкхове.

Британский вариант коронавирусной инфекции был обнаружен в середине декабря. Власти Англии связывают быстрое распространение инфекции на юго-востоке страны с его появлением. Новый штамм может быть заразнее на 70%, чем обычный коронавирус.

Как писал NEWS.ru, эксперт ВОЗ Дэвид Хейманн считает, что цель новой коронавирусной инфекции — стать эндемиком. Эндемические инфекции — это заболевания, возбудители которых пребывают в определённой местности постоянно. К заболеваниям-эндемикам относятся, в частности, малярия в Субтропической Африке или холера в Индии.