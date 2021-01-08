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Белый дом: в США мог появиться свой более заразный штамм коронавируса

00:13, 09 января 2021 88
Фото: Oliver Contreras/Pool via CNP/Global Look Press

В США, возможно, начал циркулировать собственный и более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее, чем летний вариант, сообщает в новом докладе рабочая группа Белого дома по борьбе с COVID-19.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN, такие выводы рабочая группа сделала по итогам анализа скачка заражений в США осенью и зимой. Заражений в этот период оказалось вдвое больше, чем весной и летом, сказано в документе.

Это ускорение предполагает, что в США мог развиться свой вариант (коронавируса) в дополнение к британскому виду, который уже распространяется у нас, — сказано в докладе рабочей группы.

Там также подтверждается, что новый штамм может быть заразнее предыдущего на 50%.

Как сообщал NEWS.ru, 8 января во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали, что выявленный в Великобритании штамм коронавирусной инфекции распространяется быстрее, чем обычный вариант.

Заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил ранее, что разработанные в России вакцины способны обеспечить защиту организма от любого из ныне известных штаммов коронавирусной инфекции.

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