Болтон назвал «неженками» раскритиковавших его за госперевороты американцев

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Джон Болтон

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон ответил раскритиковавшим его американцам. Это произошло после того, как политик признался в подготовке госпереворотов в других странах. Об этом Болтон заявил в эфире телеканала Newsmax.

Есть много неженок, которые не понимают, что нужно делать для защиты Соединённых Штатов. Я не буду вдаваться в детали, я писал про Венесуэлу в своих мемуарах, — заявил экс-помощник президента.

По словам Болтона, «любой президент» должен найти себе советника, чтобы не делать то, «что необходимо» для "защиты сферы интересов американского народа.

Ранее американцы бурно отреагировали на слова бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о его участии в подготовке национальных переворотов за пределами страны. При этом политик отказался вдаваться в подробности.