Bloomberg: выпущенному под залог основателю FTX разрешили писать SMS Bloomberg: выпущенному под залог основателю FTX Бэнкману-Фриду разрешили пользоваться телефоном

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Сэм Бэнкман-Фрид

Основателю обанкротившейся криптобиржи FTX Сэму Бэнкману-Фриду разрешили пользоваться телефоном-раскладушкой, функционал которого будет ограничен голосовыми вызовами и SMS, сообщает журнал «Компания» со ссылкой на Bloomberg. Также ему запретили пользоваться VPN и устройствами родителей, в доме которых он будет жить. Помимо того, бизнесмену, выпущенному из тюрьмы под залог, разрешили доступ в интернет на несколько согласованных сайтов.

В письме прокуроров окружному судье США Льюису Каплану также сообщается, что Бэнкману-Фриду запретили доступ в интернет кроме 23 согласованных сайтов, таких как Netflix, Uber Eats, DoorDash, сайты американских Высшей бейсбольной лиги (MLB) и Национальной футбольной лиги (NFL), а также несколько новостных ресурсов и сайтов, необходимых адвокатам бизнесмена для выстраивания линии защиты. Родители Бэнкмана-Фрида, с которыми он будет жить в их доме в Калифорнии, подписали заявления под присягой с указанием серийных номеров и MAC-адресов своих устройств, чтобы их сын не смог ими воспользоваться. По мнению властей, такие ограничения необходимы, поскольку бизнесмен может использовать запрещенные мессенджеры и с помощью них оказать влияние на потенциальных свидетелей.

Ранее суд США отпустил Бэнкмана-Фрида из тюрьмы под залог, размер которого составил $250 миллионов. Эта сумма является крупнейшей в истории правосудия Соединенных Штатов. 11 ноября FTX Group подала документы для объявления о банкротстве, глава компании тогда же объявил о своем уходе в отставку. FTX, ее аффилированный криптоторговый фонд Alameda Research и около 130 других компаний начали добровольную процедуру банкротства в штате Делавэр.