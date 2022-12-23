Основателя FTX выпустили под рекордный для США залог Суд США отпустил под залог в $250 миллионов основателя криптовалютной биржи FTX

Фото: McPHOTO/M. Gann/imago-imago.de/Global Look Press

Суд США отпустил под залог Сэма Бэнкмана-Фрида – основателя и бывшего гендиректора криптовалютной биржи FTX, которую ранее признали банкротом, передает Reuters. Размер залога составил $250 миллионов – крупнейшая сумма в истории правосудия Штатов.

Несмотря на столь огромную сумму, основатель биржи обязан находиться в доме своих родителей, а его местонахождение будет фиксировать электронный датчик.

Принимая решение о выходе под залог, прокурор подчеркнул, что Сэм Бэнкман-Фридад добровольно согласился на экстрадицию в США с Багамских островов, где был задержан на прошлой неделе.

Ранее стало известно, что бывшего миллиардера и основателя криптобиржи FTX Group Бэнкмана-Фрида задержали по запросу США на Багамах. 11 ноября FTX Group подала документы для объявления о банкротстве, глава компании тогда же объявил о своем уходе в отставку. FTX, ее аффилированный криптоторговый фонд Alameda Research и около 130 других компаний начали добровольную процедуру банкротства в штате Делавэр.

Финансовый аналитик Владислав Антонов ранее рассказал, что курс ведущей криптовалюты — биткоина — может упасть с нынешних $15,8 тысячи до $10–12 тысяч на фоне новостей о банкротствах криптобирж и криптоброкеров. В то же время эксперт отмечает: биткоин много раз падал на 80%, после чего отыгрывал потери и обновлял исторические максимумы. Поэтому курс цифровой валюты в $10–15 тысяч может быть привлекательным для инвесторов — особенно для тех, кто захочет вложиться в добычу биткоина.