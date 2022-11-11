Криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве

Фото: IMAGO/Zoonar.com/rafapress/Global Look Press

Американская криптовалютная биржа FTX Group подала документы для объявления о банкротстве, пишет Reuters. Отмечается, что это может стать одним из крупнейших кризисов в отрасли. Глава компании Сэм Бэнкман-Фрид объявил о своем уходе в отставку.

FTX, ее аффилированный криптоторговый фонд Alameda Research и около 130 других компаний начали добровольную процедуру банкротства в штате Делавэр, сообщает агентство.

Мне снова очень жаль, что мы оказались здесь, — написал Бэнкман-Фрид в соцсетях.

10 ноября финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов заявил, что курс биткоина может опуститься до $12 тысяч, если в ближайшее время продолжат появляться негативные новости о ситуации на криптобирже FTX.

Ранее западные СМИ сообщили, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США несколько месяцев вела расследование в отношении биржи. Орган пытался выяснить, как FTX управляет средствами клиентов и кредитует их в условиях кризиса ликвидности. В то же время после корпоративной проверки от покупки FTX отказалась популярная криптобиржа Binance.