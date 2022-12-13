Обвалившего крипторынок миллиардера задержали на Багамах Основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший миллиардер и основатель рухнувшей криптобиржи FTX Group Сэм Бэнкман-Фрид задержан по запросу США на Багамах. О задержании вечером 12 декабря обвалившего крипторынок бывшего гендиректора биржи заявил прокурор по южному округу штата Нью-Йорк Дэмьен Уильямс в Twitter-аккаунте прокуратуры.

Бэнкмана-Фрида задержали на основании засекреченного обвинительного заключения, которое представила прокуратура южного округа Нью-Йорка. Обвинительное заключение будет рассекречено утром 13 декабря. К тому моменту в прокуратуре пообещали предоставить дополнительную информацию по задержанию Бэнкмана-Фрида.

Ранее американская криптовалютная биржа FTX Group 11 ноября подала документы для объявления о банкротстве. Глава компании Сэм Бэнкман-Фрид тогда же объявил о своем уходе в отставку. FTX, ее аффилированный криптоторговый фонд Alameda Research и около 130 других компаний начали добровольную процедуру банкротства в штате Делавэр.

Основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао ранее заявлял, что после банкротства биржи FTX последствия будут продолжительными. В положении дел на рынке и будущем криптовалют на фоне рушащихся бирж разбирался NEWS.ru.