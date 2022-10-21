Bloomberg: США проверят сделки Маска из-за его заявлений по Украине Bloomberg: администрация США проверит сделки Маска из-за его заявлений по Украине

Фото: Hannibal Hanschke/dpa/Global Look Press

Илон Маск

Администрация США проверит сделки американского предпринимателя Илона Маска на фоне его заявлений об Украине, передает агентство Bloomberg. Отмечается, что чиновники испытывают «дискомфорт» из-за заявлений Маска о финансировании Starlink на Украине и его «все более дружественной позиции по отношению к России».

Чиновники администрации Байдена обсуждают, должны ли США подвергнуть проверке в области национальной безопасности некоторые сделки Илона Маска, в том числе покупку Twitter Inc. и спутниковую систему SpaceX Starlink, — говорится в сообщении агентства.

Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что власти США захотели уничтожить Илона Маска. По его мнению, Вашингтон боится, что у американцев появится собственное мнение относительно того, что происходит на Украине. Он также предположил, что США стремились бы к мирному урегулированию, если бы руководство действительно волновала судьба украинского народа.

В середине октября SpaceX объявила, что прекращает финансировать обслуживание Starlink на Украине. Глава компании Илон Маск призвал Пентагон взять оплату услуг связи на себя и признался, что его компания на издержках теряет по $20 млн в месяц. В ночь на 16 октября бизнесмен заявил, что продолжит оплачивать услуги Starlink для Киева.