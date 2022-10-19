США обвинили в желании уничтожить Маска Ведущий Fox News Карлсон: США хотят уничтожить Илона Маска после его слов об Украине

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Илон Маск

Власти США захотели уничтожить бизнесмена Илона Маска, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. По его словам, это желание Вашингтона вызвано высказываниями миллиардера о прекращении бесплатного обслуживания системы Starlink на территории Украины. Журналист считает, что вся ситуация касается в первую очередь внутренней политики США и Маска, который «пытается дать людям право говорить то, что они действительно думают о правительстве».

Маск пытается дать людям возможность говорить то, что они на самом деле думают, но правящим элитам это не нравится, поэтому Министерство юстиции США сейчас ведет расследование в отношении бизнесмена в силу причин, которые никто даже не может назвать. Они пытаются запугать людей уголовными делами, чтобы добиться их послушания, — сказал Карлсон.

Вашингтон, заметил ведущий, боится, что у американцев появится собственное мнение относительно того, что происходит на Украине. США, добавил Карлсон, действовали бы иначе, если бы страну действительно волновала судьба украинского народа: они бы стремились к мирному урегулированию.

В середине октября SpaceX объявила, что прекращает финансировать обслуживание Starlink на Украине. Глава компании Илон Маск призвал Пентагон взять оплату услуг связи на себя. В ночь на 16 октября бизнесмен заявил, что продолжит оплачивать услуги Starlink для Киева.

Маск признался, что его компания на издержках теряет по $20 млн в месяц и продолжит делать это.