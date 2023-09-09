Белый дом отругал Клинтон за обращение к Зеленскому Hill: из-за просьбы к Зеленскому Клинтон в 2021 году получила выговор в США

Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хиллари Клинтон

Белый дом в 2021 году отругал экс-госсекретаря Хиллари Клинтон за то, что она обратилась к властям Украины с просьбой помочь с эвакуацией афганок, сообщает газета Hill со ссылкой на книгу политического обозревателя Франклина Фоэра Last Politician («Последний политик»). В материале утверждается, что Клинтон тогда получила выговор.

В тот момент Клинтон располагала списком женщин, которые могли стать жертвами «Талибана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) после вывода из Афганистана войск США. Политик обратилась к эмиру Катара с просьбой сопроводить автобусы с женщинами через КПП талибов. Также она позвонила в офис Зеленского, чтобы попросить Киев о транспорте.

Клинтон позвонила советнику... Зеленского и спросила, может ли она посадить беженцев на военно-транспортный самолет, направляющийся в Киев. Из-за ее попыток она получила выговор, — цитирует издание выдержки из книги.

Также утверждается, что советник президента США Джейк Салливан упрекнул Клинтон за ее действия. На это политик ответила, что не стала бы звонить в Киев, если бы эту работу сделал Белый дом.

Ранее Хиллари Клинтон заявила, что победа Дональда Трампа на следующих президентских выборах в США станет концом для Украины и для демократии в Штатах. Говоря о перспективах второго срока действующего главы государства, 75-летняя Клинтон отметила, что возраст Джо Байдена — это «вопрос», который избиратель «имеет право рассмотреть» для принятия решения на выборах.