Белый дом прокомментировал «сговор» Москвы с террористами

https://static.news.ru/photo/4e3edb76-bacf-11ea-91b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: The White House's/flickr.com

Обвинения в адрес России по поводу якобы сговора Москвы с террористической организацией «Талибан» (запрещена в РФ), появившиеся в СМИ, не нашли подтверждения в отчётах спецслужб США. Поэтому соответствующие документы не передавались главе Соединённых Штатов Дональду Трампу, рассказал советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Поскольку предположения в недавних статьях в прессе не были верифицированы или подтверждены разведывательным сообществом, президенту Трампу не докладывали по этим предметам, — цитирует чиновника РИА Новости.

Он добавил, что обычно его коллеги подобные темы не обсуждают, однако изучают доклады разведки и сообщают о них президенту по необходимости.

Ранее The New York Times сообщила, что российская военная разведка предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Американский лидер Дональд Трамп якобы был в курсе этого.

Следом за The New York Times 29 июня американская газета Washington Post со ссылкой на сведения неназванных источников, близких к американским военным, заявила, что несколько военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с боевиками. Издание утверждает, что эту информацию его источники получили от американских военных, которые занимались допросами захваченных в плен в Афганистане террористов в последние месяцы.

В свою очередь участники радикального движения «Талибан» (запрещённого в РФ) опровергли заявления о получении денег от военной разведки России за нападения на бойцов США в Афганистане.

Информацию о «сговоре» Москвы с террористами прокомментировал и президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Как написал он в своём микроблоге, возможно, это ещё одно надувательство, связанное с Россией, может быть, при помощи фейковых новостей The New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ложью информацию, что Москва платила боевикам «Талибан» за атаки на военных США. По его словам, подобные статьи, которые размещают «когда-то крупнейшие мировые, уважаемые и высококлассные» СМИ, не могут не вызывать сожаления.