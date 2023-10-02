Белый дом не нашел денег для долгосрочного финансирования Украины Пресс-секретарь Белого дома: у США нет средств на долгосрочную поддержку Украины

Фото: U.S. Air Force photo by Senior Airman Jonathon Carnell

США нет имеют средств на долговременную военную поддержку Украины, выделяемых Киеву денег хватает на удовлетворение потребностей на поле боя, заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, в США по-прежнему убеждены, что Украина получит необходимую помощь с учетом обещания спикера палаты представителей Кевина Маккарти продолжить поддержку украинского руководства.

Их (средств. — NEWS.ru) достаточно на удовлетворение срочных потребностей Украины на поле боя <...> но это не долгосрочное решение, — сказала представитель Белого дома.

Глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер в свою очередь заявил, что администрация президента США Джо Байдена фактически заморозила контрактные проекты по оказанию помощи Украине в связи с отсутствием долгосрочного финансирования. По его словам, которые приводит ТАСС, в условиях отсутствия долгосрочного финансирования у правительства США у страны нет возможности реализовывать контрактные программы, которые позволяют Вашингтону заключать долгосрочные контракты для помощи Украине.

Хотя у нас есть возможность в ближайшем будущем продолжать поддерживать способность Украины защищаться, мы уже исчерпали большую часть текущей финансовой помощи в сфере безопасности <...> Финансирование было приостановлено, — сказал спикер Госдепа.

1 октября Байден подписал одобренный конгрессменами закон, в рамках которого будет продолжена работа по финансированию правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом в законе не говорится о выделении денег для Украины. Глава Белого дома также заверил, что Вашингтон «ни при каких обстоятельствах» не может позволить себе прекратить поддержку Киева.