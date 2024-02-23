Байден встретился со вдовой и дочерью Навального

Фото: Adam Schultz/White House/Global Look Press

Джо Байден с Юлией и Дарьей Навальными

Президент США Джо Байден встретился в Сан-Франциско с Юлией и Дарьей Навальными и анонсировал новые санкции против России, следует из заявления, опубликованного на сайте Белого дома. Согласно этому документу, Байден выразил соболезнования вдове и дочери политика Алексея Навального, а также утверждал, что «наследие Навального продолжит жить».

Президент Байден встретился сегодня с Юлией и Дашей Навальными в Сан-Франциско, чтобы выразить искренние соболезнования в связи с их ужасной утратой, — говорится в сообщении.

Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии «Полярный волк» Ямало-Ненецкого автономного округа. Он почувствовал себя плохо после прогулки и почти сразу же потерял сознание. Врачам не удалось его спасти. По предварительной версии, смерть заключенного наступила в результате отрыва тромба.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что ничего хорошего об умершем в российской колонии Навальном он сказать не может, а плохого говорить не будет. Он добавил, что, если у оппозиционера есть сторонники, «с этим надо считаться, но не преувеличивать этот фактор».

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес властей России и лично президента РФ Владимира Путина в причастности к смерти Навального голословны. Он также оставил без комментариев видеообращение вдовы оппозиционера, в котором она пообещала «продолжить дело» мужа.