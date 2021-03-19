Байден упал, поднимаясь по трапу в свой самолёт

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Президент США Джо Байден дважды споткнулся и в конечном счёте упал, поднимаясь по трапу на «борт номер 1». На этом самолёте он в итоге улетел во Флориду.

На кадрах видно, что 78-летний глава Соединённых Штатов смог подняться без посторонний помощи, а уже наверху трапа отдал честь провожавшим его военнослужащим и, слегка прихрамывая, зашёл в салон самолёта.

Как писал NEWS.ru, читатели британского издания Daily Mail прокомментировали слова Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Они усомнились, что глава Белого дома психически здоров, и назвали его «самым позорным президентом». По их мнению, глава США страдает «слабоумием». Они также выразили мнение, что глава Белого дома пытается спровоцировать Третью мировую войну. Зачем ему это нужно, пользователи не уточнили.

Телеведущий Анатолий Вассерман считает, что Байден страдает болезнью Альцгеймера, и на это указывают многие признаки. Такой же недуг в своё время был у Рональда Рейгана, однако к тому времени тот уже оставил пост президента. Вассерман напомнил, что Рейган после обнаружения у него слабоумия обратился к американцам с трогательной речью, в которой отметил, что вскоре уже не сможет ни с кем общаться. А что касается Байдена, то ему, похоже, поздно уже писать такое обращение. И вскоре можно будет проверить популярное утверждение о том, что механизм власти в США так отлажен, что ничего не зависит от того, кто «на первом месте» в Белом доме.