Байден снова оговорился и назвал президентом первую леди Мексики

Джо Байден / Фото Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден снова оговорился. Это произошло на приёме в Белом доме в честь празднования Дня американо-мексиканской дружбы 5 мая. На этот раз он назвал президентом первую леди Мексики, сообщает РЕН ТВ.

Соединённые Штаты и Мексика — больше, чем просто хорошие соседи, — подчеркнул он во время своего выступления.

При этом он выразил благодарность первой леди Мексики, но перепутал должность и назвал её президентом.

Также Байден высказался в отношении своей жены, которая работает преподавателем в колледже, заявив, что если бы ему не нравились учителя, он бы «спал один».

В Мексике 5 мая ежегодно отмечают победу в битве с армией второй французской империи в 1862 году. В США эта дата считается Днём американо-мексиканской дружбы.

Ранее Джо Байден глупо пошутил на встрече со спортсменами с ограниченными возможностями.

В момент церемонии награждения он умудрился высказаться в адрес баскетболистов-колясочников и позировавшей рядом с ним для фото слабовидящей девушки: «Колясочники, не прыгайте для фото. Слепые, смотрите туда, в камеру».