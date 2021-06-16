Байден разочаровал американцев поведением на саммите с Путиным

https://static.news.ru/photo/a6e713fa-cf15-11eb-b2fb-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Читатели сайта Fox News отреагировали на российско-американский саммит в Женеве. Большинство пользователей посчитало, что президент США Джо Байден был в Швейцарии неубедительным в отличие от российского лидера Владимира Путина.

В комментариях они отметили , что хозяин Белого дома показал себя не с лучшей стороны, в частности, на итоговой пресс-конференции.

Путин руководил процессом и отвечал то, что думает, в течение 45 минут. Байден же зачитал рукопись Государственного департамента, подготовленную две недели назад. Слабак, — подчеркнул один из читателей.

Другие американцы добавили, что поведение Байдена не убедило их в его силе: «Фондовые рынки падают — вот и всё, что вам нужно знать о работе Джо», «И снова Байден показывает, что он слаб», «Джо стоял на своём? Джо не знает, где находится земля, не говоря уже о том, что он на ней стоит».

Согласится ли Путин на предостережения Байдена? Да. Выполнит ли Путин предостережения Байдена? Ни в коем случае. Предупреждение от Байдена — это как угроза пустым водяным пистолетом, — выделил общее мнение ещё один из комментаторов.

Ранее стало известно, что читатели сайта Fox News отреагировали на сообщения о давке, которую устроили американские журналисты во время саммита Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Телеканал указал, что в какой-то момент прессу попросили разойтись. При этом «американских репортёров агрессивно вытолкнули сотрудники российской службы безопасности».