Байден растерялся после выступления

Американский президент Джо Байден растерялся после своего выступления перед студентами университета штата Северная Каролина A&T и не смог найти выход, соответствующие кадры опубликовал телеканал WFMY News 2 на своей странице в YouTube. На видео можно увидеть, что после своего выступления Байден спустился с пьедестала и не смог понять, куда ему дальше идти. Через некоторое время охрана подвела президента США к выходу.

В своей речи американский лидер рассказал про строительство «новой и лучшей Америки». Президент Байден ранее в своей речи о продовольственном кризисе, который возникнет из-за ситуации на Украине, назвал Китай среди крупнейших производителей пшеницы. Глава государства сразу же осознал свою ошибку и извинился перед публикой.

В своих выступлениях американский лидер неоднократно путался в словах и фактах. Так, например, он в начале апреля назвал Мишель Обама вице-президентом США при Бараке Обаме.

Байден ранее заявил о готовности лично поехать на Украину для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости. Администрация Белого дома отмечала, что в качестве кандидатов рассматривались в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, а также глава Пентагона Ллойд Остин. Политологи уверены, что поездка американского лидера на Украину может пошатнуть позицию демократической партии США из-за скандала с сыном президента Хантером Байденом.