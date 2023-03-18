Байден оценил решение МУС по ордеру на Путина Байден решение МУС по ордеру на Путина назвал оправданным

Фото: Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден назвал оправданным решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере в адрес руководства России. При этом позицию суда он назвал «достаточно сильной», сообщает РИА Новости.

Ордер на президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову 17 марта выдала досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Москва не признает.

Я думаю, это оправдано, — подчеркнул хозяин Белого дома.

Байден добавил, что США не признают компетенцию МУС, но российское руководство, по его мнению, виновно в совершении военных преступлений на Украине.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что в Белом доме оценили выдачу ордеров МУС в адрес российского руководства. По его данным, официальные лица администрация президента США надеются, что ордера помогут заставить нейтральные страны повлиять на украинский конфликт.