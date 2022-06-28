Аналитик предсказал увеличение скидок на российскую нефть из-за США Аналитик Демидов предсказал увеличение скидок на российскую нефть из-за США

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

У правительства США есть возможность оказать давление на компании, закупающие российскую нефть, что, в свою очередь, может привести к вынужденному дисконту на топливо, заявил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. В беседе с Lenta.ru он допустил оказание Вашингтоном давления на Индию, Китай и Турцию для обеспечения прозрачности нефтяных сделок.

На встрече G7 обсуждали два основных стимула борьбы с российскими доходами от продажи нефти: негативный и позитивный. Это санкции против всех, кто покупает нефть в России и потолок цены на нефть. Негативный вариант — это прямые санкции против организаций, физических лиц, банков, страховщиков и транспортных компаний. Позитивный — установление лимита цены на уровне «выживания» нефтяной индустрии в РФ, — подчеркнул Демидов.

Аналитик считает, что США прекрасно осознают: российскую нефть будут покупать даже несмотря на санкции. В связи с этим Вашингтон хочет регламентировать покупку топлива при помощи введения верхней границы стоимости. Демидов подчеркнул: в Штатах предполагают, что подобная инициатива поможет легализовать покупку отечественного «черного золота» индийскими, китайскими и турецкими компаниями.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что установление странами G7 потолка цен на российский газ является предметом переговоров с «Газпромом». По его словам, компания будет сама ставить условия и оценивать такую возможность с юридической точки зрения.