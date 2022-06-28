В Кремле отреагировали на идею G7 установить потолок цен на российский газ Песков: установление G7 потолка цены на российский газ — предмет переговоров с «Газпромом»

Установление странами G7 потолка цен на российский газ является предметом переговоров с «Газпромом», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, компания будет сама ставить условия и оценивать такую возможность с юридической точки зрения, передаёт РИА Новости.

Зависит от направлений, зависит от того решения, которое примет «Газпром». Наверное, они будут ставить условия об изменении условий действующих контрактов и изменении цены, насколько с юридической точки зрения это возможно, и так далее... Это предмет переговоров, предмет контакта, — сказал Песков.

Накануне агентство Reuters узнало о планах лидеров «Большой семерки» изучить вопрос об ограничении цен на импорт российских нефти и газа. По их мнению, это позволит ограничить способность Москвы финансировать спецоперацию на Украине.