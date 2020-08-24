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Американское подразделение TikTok подало в суд на администрацию Трампа

19:13, 24 августа 2020
Фото: pixabay.com

Подразделение TikTok в Соединённых Штатах подало иск к администрации США в связи с её решением прекратить работу социальной сети в стране.

Сегодня мы подаём иск в федеральный суд из-за попыток администрации запретить TikTok в США, — говорится в заявлении, на которое ссылается ТАСС.

В нём отмечается, что социальной сетью пользуются около 100 миллионов американцев. В TikTok работает около 1,5 тысячи сотрудников в США, планируется, что их число увеличится на 10 тысяч.

Иск подаётся в федеральный суд в штате Калифорния. В нём авторы указывают, что американские власти не представили доказательств наличия угрозы для национальной безопасности страны со стороны TikTok из-за неких связей с властями Китая. Представители социальной сети подчеркивают, что сведения о её американских пользователях хранятся в Сингапуре и США. Касающуюся их информацию китайская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, обрабатывает отдельно от других массивов данных.

В судебном иске констатируется, что ключевые должности в TikTok занимают американцы, которые находятся в Соединённых Штатах. Сотрудники, которые отвечают за модерацию американского подразделения соцсети, также базируются в Штатах и никак не зависят от китайских властей.

Президент США Дональд Трамп подписал указы, запрещающие «иметь дела» с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, владеющими соцсетью TikTok и мессенджером WeChat. В Белом доме считают, что с их помощью Компартия КНР может получить доступ к личным данным американцев, а также использовать в шпионских целях информацию, полученную при отслеживании перемещения китайцев в Америке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что китайская социальная сеть TikTok больше года собирала уникальные идентификаторы (MAC-адреса) миллионов пользователей по всему миру. Это было сделано с помощью обхода защиты операционной системы Android, пишет The Wall Street Journal. Полученные данные позволяют приложению отслеживать юзеров без их согласия, подчёркивает издание. Это является грубейшим нарушением политики безопасности от Google.

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